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87 مليون درهم مصروفات صندوق الزكاة منذ بداية العام

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87 مليون درهم مصروفات صندوق الزكاة منذ بداية العام 87 مليون درهم مصروفات صندوق الزكاة منذ بداية العام

كشف عبدالله بن عقيدة المهيري أمين عام صندوق الزكاة رئيس لجنة صرف الزكاة أن إجمالي المبالغ التي أنفقها الصندوق على المستحقين منذ بداية العام وحتى منتصف شهر سبتمبر الحالي، بلغت 87 مليوناً و368 ألفا و425 درهما وذلك من خلال مشاريع الصندوق النابعة من المصارف الشرعية للزكاة.

وقال إن عدد المستفيدين من أموال الزكاة منذ بداية العام وحتى منتصف شهر سبتمبر الحالي من هذا العام قد تجاوز 7 آلاف مستحق، وذلك وفقا لضوابط الاستحقاق، التي أقرتها لائحة صندوق الزكاة.

وأضاف إن اللجنة عقدت 60 اجتماعاً منذ بداية العام وحتى منتصف سبتمبر الحالي، وذلك حرصا على سرعة الاستجابة للصرف من خلال الاجتماعات الأسبوعية للجنة، مؤكدا على أن أعضاء لجنة الصرف هم من الأشخاص الذين يمثلون قطاعات مختلفة من شرائح المجتمع والمشهود لهم بالثقة والأمانة.

وأشار إلى أن الصندوق قد أسهم في إدخال تطبيقات تكنولوجيا المعلومات على عملية صرف أموال الزكاة، مثل البرنامج الإلكتروني المتميز "محاسبة ومستحقي الزكاة" وهو من أهم البرامج الإلكترونية على مستوى المنطقة التي تخدم فريضة الزكاة وتضمن عدم إزدواجية صرفها على المستحقين، كما أنّها تسهّـل عملية الصرف بشكل كبير، بدءاً من مرحلة تسلم الأوراق، وصولاً إلى لجنة الصرف وإقرار المساعدة.

وأوضح ابن عقيده أن هذه المبالغ قدمت بعد عمل البحث اللازم من خلال باحثين متخصصين بالصندوق للتثبت من أحقية المتقدمين للحصول على الزكاة من خلال المصارف الشرعية مثل مصرف الفقراء والمساكين ومصرف الغارمون ومصرف المؤلفة قلوبهم وباقي المصارف الأخرى، والمشاريع العديدة التي تندرج تحت هذه المصارف مثل رعاية أسر الأيتام والأرامل والمطلقات وطلاب العلم والمسلمين الجدد والغارمين وضعاف الدخل والمسنين وغيرها من المشاريع المميزة لصندوق الزكاة..

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