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نشطاء سودانيون يدعون لعصيان مدني في البلاد الأحد

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نشطاء سودانيون يدعون لعصيان مدني في البلاد الأحد نشطاء سودانيون يدعون لعصيان مدني في البلاد الأحد

دعا نشطاء سودانيون، السبت، عبر موقعي التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر»، إلى تنفيذ عصيان مدني في البلاد، الأحد، احتجاجاً على قرار رفع الدعم عن الوقود ومقتل العشرات في التظاهرات التي شهدتها عدة مدن سودانية في الأيام الماضية.

وقال ناشط سوداني، فضل عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية: «ندعو جميع السودانيين إلى تنفيذ عصيان مدني، الأحد، وفاء للذين سقطوا جراء العنف الذي مارسته السلطات الأمنية في فض المظاهرات».

وبدأت احتجاجات شعبية في السودان، الإثنين الماضي، إثر رفع الدعم عن الوقود، وأعلنت الشرطة السودانية في أحدث إحصائية لها، فى وقت سابق، وقوع 33 قتيلا من أفراد الشرطة والمواطنين خلال الاحتجاجات، مشيرة إلى هدوء الأحوال الأمنية في البلاد، متهمة في الوقت نفسه المعارضة التي تقول إن عدد القتلى تجاوز المائة بـ«تضخيم» أعداد قتلى الاحتجاجات.

 

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