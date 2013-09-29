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الهند تنتقد باكستان على هجمات عبر الحدود عشية اجتماع بشأن إقليم كشمير

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الهند تنتقد باكستان على هجمات عبر الحدود عشية اجتماع بشأن إقليم كشمير الهند تنتقد باكستان على هجمات عبر الحدود عشية اجتماع بشأن إقليم كشمير

كتب : رويترز السبت 28-09-2013 23:43

قال رئيس وزراء الهند مانموهان سينغ، للأمم المتحدة اليوم، إن باكستان هي "مركز الإرهاب في منطقتنا" ممهدا بذلك الساحة لاجتماع يخيم عليه التوتر مع نظيره الباكستاني نواز شريف.

ومن المقرر أن يجتمع سينغ وشريف، غدا، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة وسط توتر متزايد بين الجارين النوويين بشأن إقليم كشمير الذي تسبب في سلسلة من الاشتباكات المميتة على الحدود الواقعية بينهما في الهيمالايا.

وقال سينغ في كلمته أمام الاجتماع السنوي للجمعية العامة "الإرهاب الذي ترعاه الدولة عبر الحدود هو مصدر قلق شديد للهند لأسباب تتمثل أيضا في حقيقة أن مركز الإرهاب في منطقتنا يقع في الجوار في باكستان".

وأوضح شريف، في كلمته أمام الأمم المتحدة أمس، أنه يريد "أن يبدأ بداية جديدة" مع الهند قائلا إن البلدين يمكنهما أن "يزدهرا معا" بما يعود بالنفع على منطقة جنوب آسيا كلها بدلا من إهدار الموارد في سباق التسلح بينهما.

وقال شريف للجمعية العامة "نقف على أهبة الاستعداد للدخول مع الهند في حوار جوهري وهادف". وحث الأمم المتحدة على أن "تولي اهتماما كبيرا" لقضية كشمير.

ويتوقع محللون أن يتناول اجتماع الغد، سلسلة من الاشتباكات المميتة على امتداد ما يعرف بخط المراقبة الذي يقسم الإقليم الذي يقع في منطقة الهيمالايا بين الهند وباكستان والتي وقعت بعد اتفاق الدولتين على استئناف المحادثات لتعزيز العلاقات بينهما.

وقتل في الاشتباكات ثمانية جنود على الأقل من كل من البلدين في أقل من شهرين. ويقول موقع بوابة جنوب آسيا بشأن الإرهاب الذي يرصد أعمال العنف أن محصلة القتلى هذا العام بلغت 44 فردا من قوات الأمن مقارنة مع 17 في العام السابق.

وتخفف المحادثات من التوتر بين القوتين النوويتين لكن المجال المتاح أمام سينغ للمناورة بتقديم تنازلات لباكستان محدود لأن الهند تتجه نحو انتخابات يجب أن تجرى بحلول مايو المقبل.

وقال سينغ إن الهند تريد حل جميع المشاكل مع باكستان بما فيها نزاع كشمير من خلال الحوار.

وقال "غير أنه لتحقيق تقدم فإنه من الحتمي عدم استخدام أراضي باكستان والمناطق الخاضعة لسيطرتها في مساعدة وتحريض الإرهاب الموجه ضد الهند".

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