"الطرق الصوفية": تصريحات الرئيس التونسى تتحدى إرادة الشعب المصرى

قال الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية إن تصريحات الرئيس التونسى تجافى الحقيقة، فضلاً عما يمثله من تحد لإرادة الشعب المصرى، الذى خرج بالملايين فى 30 يونيو، مطالباً بإقامة ديمقراطية حقيقية تؤسس لدولة عصرية.

وطالب القصبى فى بيان رسمى أصدره أمس السبت المجتمع الدولى أن يستجيب لإرادة الشعب المصرى الذى يرفض أى تدخل فى شئون مصر الداخلية.

واستنكر القصبى ما يحدث فى تونس قائلا لا يزال البعض هناك يحاول أن يفرض على الشعب نموذجاً بعينه لا يعبر عن واقع وطبيعة المجتمع التونسى السمحة.

كما تقدم رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية فى بيانه بالشكر للدور الذى تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، إزاء مصر سواء عبر الموقف السياسى وموقفها الأخير من تونس، أو عبر موقفها الاقتصادى ودورها فى خدمة وتنمية المجتمع المصرى.