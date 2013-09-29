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بلاغ بوجود ديناميت داخل محطة الأوبرا والعثور على مخلفات ألعاب نارية

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بلاغ بوجود ديناميت داخل محطة الأوبرا والعثور على مخلفات ألعاب نارية بلاغ بوجود ديناميت داخل محطة الأوبرا والعثور على مخلفات ألعاب نارية

أكد مصدر أمنى بالحماية المدنية بالقاهرة، أن رجال خبراء المفرقعات عثروا على بقايا ومخلفات ألعاب نارية، التى يتم استخدامها فى الأفراح أعلى محطة مترو الأوبرا، وذلك عقب ورود بلاغ كاذب بوجود ديناميت داخل المحطة من شخص مجهول.

تلقى اللواء جمال حلاوة نائب مدير الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من غرفة النجدة يفيد باتصال مجهول بهم، وإبلاغهم بوجود متفجرات وديناميت داخل محطة مترو الأوبرا.

فانتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى المحطة، وانتشر خبراء المفرقعات بداخلها وبعد تفتيشها عثروا على مخلفات ألعاب نارية.

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مصر 365