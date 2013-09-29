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محافظ الشرقية ينظم المرور بالزقازيق و10 آلاف جنيه غرامة لأحد المقاولين

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محافظ الشرقية ينظم المرور بالزقازيق و10 آلاف جنيه غرامة لأحد المقاولين محافظ الشرقية ينظم المرور بالزقازيق و10 آلاف جنيه غرامة لأحد المقاولين

أعرب الدكتور سعيد عبد العزيز، محافظ الشرقية، عن استيائه من التكدس المرورى بمدخل مدينة الزقازيق من ناحية شرويدة حتى أنه أمر بتوقف موكبه خلال قيامه بجولة مرورية ناحية مدخل الزقازيق من ناحية شرويدة، وقام بتنظيم المرور والاستماع لشكاوى المواطنين، الذين أبدوا بالغ استيائهم من تعطل مصالحهم بسبب التكدس المرورى بهذا الطريق.

وقرر المحافظ على الفور بفرض غرامة قدرها 10 آلاف جنيه على إحدى شركات المقاولات، التى تقوم بمد مواسير تابعة لقطاع الرى عند مدخل مدينة الزقازيق (طريق أبو حسين)، والتى تسببت فى أزمة مرورية بدأت من الساعة الثانية ظهراً حتى السابعة مساء.

كما وجه إنذاراً شديد اللهجة لرئيس مركز ومدينة الزقازيق لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الشركة المنفذة لأعمال الحفر والسماح لها بالعمل أثناء النهار، مما تسبب فى وجود أزمة مرورية شديدة وتعطيل مصالح المواطنين.

ونبه المحافظ على مدير إدارة مرور الشرقية بضرورة تواجد انضباط مرورى بهذه المنطقة الحيوية ليساعد فى تيسير حركة السيارات وتواجد ضابط مرور.. كما نبه بعدم السماح لسيارات النقل الثقيل بالسير نهاراً داخل مدينة الزقازيق والالتزام بالسير ليلاً من الساعة الثانية عشرة ليلاً حتى الساعة السادسة صباحاً.

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مصر 365