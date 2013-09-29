بالصور.. قافلة علماء الأزهر والأوقاف تزور ساحة "آل الطيب" بالأقصر

اختتمت قافلة علماء الأزهر الشريف والأوقاف فعالياتها بمحافظة الأقصر بزيارة إلى ساحة "آل الطيب" بالقرنة، و لقاء الشيخ محمد الطيب، الشقيق الأكبر للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الذى رحب بالعلماء وأثنى على القافلة، مشيرا أنها كانت حديث جميع أهالى محافظة الأقصر.

وأوضح الشيخ محمد الطيب، طبيعة العمل داخل ساحة "آل الطيب" وكيف أنها ساهمت بشكل كبير فى حل مشاكل كبيرة سواء بين مسلمين مع مسلمين أو مسيحيين مع مسيحيين، أو مسلمين مع مسيحيين، مشيرا أن الساحة تتمتع بثقة كبيرة على مستوى الجمهورية ويقصدها الجميع للتوصل إلى حل مشاكلهم.

يذكر أنه عند الزيارة كان يتواجد عدد كبير من أهالى الأقصر بالإضافة إلى عدد من الطلاب الوافدين، بالإضافة إلى عائلة الطيب، من جانبهم أثنى العلماء على ما يقوم به فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر من مجهودات لرفعة شأن الأزهر مؤكدين أنه بنهوض الأزهر ستنهض مصر ومن ثم الأمة العربية.

وترأس القافلة الشيخ محمد عبد الرازق عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد والقرآن الكريم، وتضم الدكتور محمد أبو زيد الأمير، عميد كلية الدراسات الإسلامية و العربية بالمنصورة، والدكتور سيف الدين رجب قزامل، عميد كلية الشريعة بطنطا، والدكتور محمد عبد العاطى عباس، رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية جامعة الأزهر.

كما ضمت القافلة الدكتور عبد المنعم صبحى أبو شعيشع، وكيل كلية أصول الدين بطنطا، والشيخ أحمد السيد ترك، مدير إدارة المساجد الكبرى بوزارة الأوقاف، والشيخ علاء الدين عقل شعلان، مدير الإدارة العامة للتفتيش العام بوزارة الأوقاف، والدكتور حسن السيد خليل، الباحث الشرعى بمشيخة الأزهر الشريف، والشيخ محمد على حسين، مدير مديرية أوقاف الأقصر، والشيخ أحمد محمود طايع، مدير الوعظ بالأقصر.