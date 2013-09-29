أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. ON Sport

عبدالحكيم عبدالناصر: "السيسي" هو الوريث الوحيد للقب "حبيب الملايين"

Google+ Print
عبدالحكيم عبدالناصر: "السيسي" هو الوريث الوحيد للقب "حبيب الملايين" عبدالحكيم عبدالناصر: "السيسي" هو الوريث الوحيد للقب "حبيب الملايين"

كتب : فاطمة النشابي منذ 53 دقيقة

قال عبدالحكيم عبدالناصر، نجل الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، إن ذكرى وفاة والده اليوم كانت مختلفة، فالعديد كان لديه إحساس بالخلاص من كابوس كان موجودا في ، إضافة إلى زيارة الفريق أول عبدالفتاح وزير الدفاع والإنتاج الحربي للضريح.

وتابع في اتصال هاتفي مع الإعلامية هناء السمري، ببرنامج البداية، على شاشة "أونست" أن الفريق أول السيسي، هو الوريث الوحيد للقب "حبيب الملايين" فهو الذي جسد إرادة الشعب وانحاز لها. وتابع أن مصلحة مصر الآن أهم شيء، ومن الضروري الخروج من النفق المظلم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن

فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا