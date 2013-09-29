عبدالحكيم عبدالناصر: "السيسي" هو الوريث الوحيد للقب "حبيب الملايين"

كتب : فاطمة النشابي منذ 53 دقيقة

قال عبدالحكيم عبدالناصر، نجل الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، إن ذكرى وفاة والده اليوم كانت مختلفة، فالعديد كان لديه إحساس بالخلاص من كابوس كان موجودا في مصر، إضافة إلى زيارة الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي للضريح.

وتابع في اتصال هاتفي مع الإعلامية هناء السمري، ببرنامج البداية، على شاشة "أونست" أن الفريق أول السيسي، هو الوريث الوحيد للقب "حبيب الملايين" فهو الذي جسد إرادة الشعب وانحاز لها. وتابع أن مصلحة مصر الآن أهم شيء، ومن الضروري الخروج من النفق المظلم.