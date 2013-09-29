أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. ON Sport

عصام العريان: نقطة البداية للخروج من الأزمة "اعتراف الانقلابيين أنهم أخطأوا"

Google+ Print
عصام العريان: نقطة البداية للخروج من الأزمة "اعتراف الانقلابيين أنهم أخطأوا" عصام العريان: نقطة البداية للخروج من الأزمة "اعتراف الانقلابيين أنهم أخطأوا"

كتب : فاطمة النشابي منذ 7 دقائق

قال عصام العريان، إن وطننا في أزمة حقيقة، تسبب فيها الانحراف عن المسار السياسي والاتجاه نحو الانقلاب العسكري، وأضاف نحن في حاجة إلى أن نعلي قيم الحوار والتفاهم والتسامح والعمل السياسي وآليات الديمقراطية، وعلى كل من شارك في الانقلاب الذي تحول إلى انقلاب دموي في رمسيس ورابعة، الاعتراف بما حدث.

وتابع العريان، في كلمته، التي بثتها قناة الجزيرة مباشر ، مساء اليوم، أن نقطة البداية للخروج من الأزمة الطاحنة، والتي تمتد إلى الاقتصاد والنسيج الوطني والقطاع السياحي، هي أن يعترف الانقلابيون أنهم أخطأوا وارتبكوا خطيئة كبرى وأنهم انحازوا لفصيل ضد فصيل، ثم يأتي الحوار بعد استعادة الثقة وإلغاء ما ترتب على هذا الانقلاب من خلال إطلاق سراح كل ممن تم اعتقالهم وإجراء تحقيقات نزيهة، والتحقيق في مذابح فض الاعتصامات، وأن يعود الرئيس والشرعية التي تم انتهاكها لاستكمال خارطة الطريق، وأن الفارق بين خارطة طريق الرئيس "الشرعي" محمد مرسي، وخارطة قائد الانقلاب هو أنه عطل الدستور وعزل الرئيس، وباقي الخارطة متطابقة مع ما جاء في خطاب الرئيس مرسي.

وأضاف العريان، على الانقلايبن، الاعتراف بأخطائهم ومحاسبة المخطئين لبدء حوار على أساس عودة مرسي. وتابع أن مصر تعيش حرب حقيقية لإعلاء إرادة الشعب، منتقدًا المنح التي تأتي لمصر من دول الخليج بعد عزل "مرسي"، مطالبًا أن تكون مصر قائدة المنطقة العربية ولا يتصدق عليها أحد ببضع مليارات من الدولارات.

وشدد العريان، على أنه باعتراف الانقلابيين بأخطائهم ، سيتم الحوار بعد إخلاء سبيل كل المعتقلين، وأن يعود الرئيس الشرعي لاستكمال خارطة الطريق الحقيقية، وأن يحاكم كل من شارك في إسالة الدماء، محاكمة عادلة أو استثائية أو ثورية. وأوضح أنه بعد عودة الرئيس سيتم تشكيل لجنة حقيقية لتعديل الدستور بدلا من اللجنة الشوهاء، التي لا تستطيع الاتفاق على شيء، ولن تتفق على شيء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر