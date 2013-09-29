أبو عيطة والسفير الألمانى يفتتحان الحلقة النقاشية للطاقة المتجددة

ينظم منتدى القاهرة للتغير المناخى، الحلقة النقاشية السابعة عشرة فى مجال الطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الطاقة بالتعاون مع السفارة الألمانية ووزارة الدولة لشئون البيئة بحضور كل من كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة ومايكل بوك، سفير ألمانيا لدى القاهرة والسفير جيمس موران، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر الثلاثاء المقبل، الأول من أكتوبر بمقر المركز العلمى الألمانى.

جدير بالذكر، أنه ستتم مناقشة مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة وعلاقة الإصلاحات السياسية بخارطة الطريق، إلى الكفاءة والطاقات المتجددة والتحديات، التى تواجه سياسات سوق العمل فى مصر وخلق "الوظائف الخضراء".