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مفتى الجمهورية يغادر لإيطاليا للمشاركة بالمؤتمر الدولى للسلام

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مفتى الجمهورية يغادر لإيطاليا للمشاركة بالمؤتمر الدولى للسلام مفتى الجمهورية يغادر لإيطاليا للمشاركة بالمؤتمر الدولى للسلام

غادر مطار القاهرة الدولى مساء اليوم السبت، الدكتور شوقى إبراهيم، مفتى الجمهورية، متجها إلى إيطاليا، فى زيارة تستغرق 3 أيام، يشارك خلالها فى فعاليات المؤتمر الدولى السنوى للسلام، الذى تنظمه جماعة "سانتو إيجيديو".

ومن المقرر أن يبدأ المؤتمر فعالياته غدا الأحد تحت شعار "شجاعة الأمل - الديانات والثقافات فى إطار الحوار، ويفتتح المؤتمر "إنريكو ليتا" رئيس وزراء إيطاليا.

ويشارك فى المؤتمر عدد من المسئولين والخبراء والمتخصصين فى الدين والفكر والسياسة من عدد كبير من الدول الأوروبية ودول حوض المتوسط والدول الإسلامية والشرق الأوسط.

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