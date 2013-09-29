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"الشتا اللي فات" يمثل مصر في مسابقة الأوسكار

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"الشتا اللي فات" يمثل مصر في مسابقة الأوسكار "الشتا اللي فات" يمثل مصر في مسابقة الأوسكار

كتب : نجلاء أبو النجا السبت 28-09-2013 21:32

بعد اجتماعات استمرت ساعتين ونصف تقريبًا، استقرت لجنة اختيار الفيلم المصري الذي سيشارك في مسابقة الأوسكار، على فيلم "الشتا اللي فات" بطولة عمرو واكد وصلاح الحنفي وإخراج إبراهيم البطوط وإنتاج شركة "زاد".

وشارك الفيلم في مهرجان "فينسيا" الماضي وكذلك كان فيلم الافتتاح بمهرجان القاهرة السينمائي للعام الماضي، وتنافس مع فيلم "الشتا اللي فات" فيلمان هما "عشم" للمخرجة ماجي مرجان وإنتاج محمد حفظي، وفيلم "هرج ومرج" للمخرجة نادين خان.

وذهبت معظم أصوات اللجنة المكونة من عشرة شخصيات من صناع السينما سواء منتجين أو مخرجين أو نقاد ومنهم النقاد سمير فريد، طارق الشناوي، نهاد إبراهيم، المنتج محمد العدل، المخرج شريف عرفة، المنتج حسين القلا، السيناريست سيد فؤاد، المخرج مسعد فودة، واعتذر الفنان خالد الصاوي عن المشاركة لظروف خاصة.

وأبلغت الشركة المنتجة للفيلم المرشح وهي شركة "زاد" لتسليم نسخة الفيلم ذات المواصفات المطابقة لمسابقة الأوسكار في موعد أقصاه 1 أكتوبر.

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