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فتح ترحب وتثمن الموقف المصري الجاد تجاه القضية الفلسطينية

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فتح ترحب وتثمن الموقف المصري الجاد تجاه القضية الفلسطينية فتح ترحب وتثمن الموقف المصري الجاد تجاه القضية الفلسطينية

ارشيفية

رحب المتحدث بإسم حركة فتح أحمد عساف بالموقف المصري تجاة القضية الفلسطينية وتأكيد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي خلال الكلمة التي ألقاها بالأمم المتحدة حول حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيرة ونيل أستقلالة لحدود 67 وعاصمتها القدس .

وثمن عساف في تصريح لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط برام الله مساء اليوم السبت الموقف المصري الجاد الذي وضع النقاط علي الحروف وأعاد الكرة للمربع الحقيقي بدعوته إسرائيل بتحمل مسئولياتها تجاة قطاع غزة المحتلة حيث أن يوجد 7 معابر هي منافذ فلسطين علي العالم الخارجي تسيطر علي 6 منهم إسرائيل وحدها وتغلقهم امام الفلسطينين وتركز حماس فقط علي معبر رفح وتعفي إسرائيل من مسئولية فتح باقي المعابر .

ونوة عساف إلي ان تصريحات حركة حماس بأن غزة محررة لتحقيق مكاسب داخلية لايخدم سوي الكيان الأسرائيلي بتلك التصريحات لأنه بذلك يحررها من مسئوليتها امام العالم كمستعمر للقطاع وتحمل مسئولية حصار القطاع عن العالم .

ا ش أ

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