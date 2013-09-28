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بالفيديو - مراوغات بانديف تعيد نابولي لطريق الصدارة

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بالفيديو - مراوغات بانديف تعيد نابولي لطريق الصدارة بالفيديو - مراوغات بانديف تعيد نابولي لطريق الصدارة

روما، (إفي): أعاد المهاجم المقدوني جوران بانديف فريقه نابولي إلى طريق الانتصارات، ومنحه صدارة مؤقتة لبطولة الدوري الإيطالي، بثنائية نظيفة اليوم السبت في مرمى مضيفه جنوى في أولى مباريات الجولة السادسة من البطولة.

وسجل بانديف هدفي اللقاء في الدقيقتين 14 و25 بعد أن راوغ أكثر من مدافع في كرة الهدف الأول، قبل أن يسدد بيسراه أرضية على يسار الحادث، ثم تصويبة بيمناه من داخل من داخل منطقة الجزاء.

وكان نابولي قد صعق جماهيره في الجولة الماضية يوم الأربعاء بتعادل غريب على أرضه أمام ساسولو المتواضع متذيل الترتيب، بهدف ليسمح لروما بالانفراد بالصدارة التي كانا يتقاسمانها.

ورفع نابولي رصيده إلى 16 نقطة، بفارق نقطة أمام روما، بانتظار بقية مباريات الجولة.

في المقابل، مني جنوى بخسارته الثانية على التوالي والرابعة منذ انطلاق البطولة ليتجمد رصيده عند أربع نقاط في المركز الرابع عشر.

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فيديو اليوم السابع

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