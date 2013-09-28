ON TV تنفرد بنقل تظاهرات الجالية المصرية بنيويورك أمام مقر الأمم المتحدة

انفردت قناة “ON TV لايف ” بنقل تظاهرات للجالية المصرية بنيويورك أمام مقر الأمم المتحدة .

وقال مراسل ” ON TV ” بالولايات المتحدة الأمريكية : ” أن عددًا من الجالية المصرية تظاهروا أمام مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة رافعين أعلام مصر وصور الفريق أول عبد الفتاح السيسى ” .

وأضاف : أن المتظاهرين هتفوا ” سو ياسو مرسي حبسوه – تحيا مصر ” ، وقاموا بترديد النشيد الوطني وقاموا بتشغيل الأغانى الوطنية ” .

وأكد : ” التظاهرات جاءت لدعم كلمة مصر فى الأمم المتحدة و دعم الجيش والشرطة ودعم خارطة الطريق” ، موضحًا : ” أن عدد من الإعلاميين والفنانين يشاركون فى التظاهرة ” .

وأشار مراسل ” ON TV” : ” أن أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين المحظور قاموا بتنظيم تظاهرة أخرى بالقرب من مظاهرة الجالية المصرية تطالب بعدم التدخل الأجنبي فى الشأن المصري والمطالبة بالإفراج عن الرئيس المعزول ” .

يأتى ذلك قبيل كلمة مصر بالجمعية العامة للأمم المتحدة التى يُلقيها وزير الخارجية السفير نبيل فهمى .

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