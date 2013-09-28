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ON TV تنفرد بنقل تظاهرات الجالية المصرية بنيويورك أمام مقر الأمم المتحدة

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ON TV تنفرد بنقل تظاهرات الجالية المصرية بنيويورك أمام مقر الأمم المتحدة ON TV تنفرد بنقل تظاهرات الجالية المصرية بنيويورك أمام مقر الأمم المتحدة

تظاهرات المصريين في نيويورك

انفردت قناة “ON TV لايف ” بنقل تظاهرات للجالية المصرية بنيويورك أمام مقر الأمم المتحدة .

وقال مراسل ” ON TV ” بالولايات المتحدة الأمريكية : ” أن عددًا من الجالية المصرية تظاهروا أمام مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة رافعين أعلام وصور الفريق أول عبد الفتاح السيسى ” .

وأضاف :  أن المتظاهرين هتفوا ” سو ياسو مرسي حبسوه – تحيا مصر  ”  ، وقاموا بترديد النشيد الوطني وقاموا بتشغيل الأغانى الوطنية ” .

وأكد : ” التظاهرات جاءت لدعم كلمة مصر فى الأمم المتحدة و دعم الجيش والشرطة ودعم خارطة الطريق” ، موضحًا : ” أن عدد من الإعلاميين والفنانين يشاركون فى التظاهرة ” .

وأشار مراسل ” ON TV” : ” أن أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين المحظور قاموا بتنظيم تظاهرة أخرى بالقرب من مظاهرة الجالية المصرية تطالب بعدم التدخل الأجنبي فى الشأن المصري والمطالبة بالإفراج عن الرئيس المعزول ” .

يأتى ذلك قبيل كلمة مصر بالجمعية العامة للأمم المتحدة التى يُلقيها وزير الخارجية السفير نبيل فهمى .

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