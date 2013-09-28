الهند: باكستان مركز الإرهاب في منطقتنا

قال رئيس وزراء الهند مانموهان سينغ للأمم المتحدة يوم السبت ان باكستان هي “مركز الإرهاب في منطقتنا” ممهدا بذلك الساحة لاجتماع يخيم عليه التوتر مع نظيره الباكستاني نواز شريف.

ومن المقرر ان يجتمع سينغ وشريف يوم الأحد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة وسط توتر متزايد بين الجارين النوويين بشأن اقليم كشمير الذي تسبب في سلسلة من الاشتباكات المميتة على الحدود الواقعية بينهما في الهيمالايا.

وبحسب رويترز قال سينغ في كلمته أمام الاجتماع السنوي للجمعية العامة “الإرهاب الذي ترعاه الدولة عبر الحدود هو مصدر قلق شديد للهند لأسباب تتمثل ايضا في حقيقة ان مركز الإرهاب في منطقتنا يقع في الجوار في باكستان.”

وأوضح شريف في كلمته أمام الأمم المتحدة يوم الجمعة انه يريد “ان يبدأ بداية جديدة” مع الهند قائلا ان البلدين يمكنهما ان “يزدهرا معا” بما يعود بالنفع على منطقة جنوب اسيا كلها بدلا من اهدار الموارد في سباق التسلح بينهما.

وقال شريف للجمعية العامة “نقف على اهبة الاستعداد للدخول مع الهند في حوار جوهري وهادف.” وحث الأمم المتحدة على ان “تولي اهتماما كبيرا” لقضية كشمير.

ويتوقع محللون ان يتناول اجتماع الأحد سلسلة من الاشتباكات المميتة على امتداد ما يعرف بخط المراقبة الذي يقسم الإقليم الذي يقع في منطقة الهيمالايا بين الهند وباكستان والتي وقعت بعد اتفاق الدولتين على استئناف المحادثات لتعزيز العلاقات بينهما.

وقتل في الاشتباكات ثمانية جنود على الأقل من كل من البلدين في أقل من شهرين. ويقول موقع بوابة جنوب اسيا بشأن الإرهاب الذي يرصد أعمال العنف ان محصلة القتلى هذا العام بلغت 44 فردا من قوات الأمن مقارنة مع 17 في العام السابق.

وقد تخفف المحادثات من التوتر بين القوتين النوويتين لكن المجال المتاح امام سينغ للمناورة بتقديم تنازلات لباكستان محدود لان الهند تتجه نحو انتخابات يجب ان تجري بحلول مايو ايار القادم.

وقال سينغ ان الهند تريد حل جميع المشاكل مع باكستان بما فيها نزاع كشمير من خلال الحوار.