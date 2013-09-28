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بالصور.. آلاف من أهالي بورسعيد في عزاء الشهيد مصطفي جاويش ببورسعيد

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بالصور.. آلاف من أهالي بورسعيد في عزاء الشهيد مصطفي جاويش ببورسعيد بالصور.. آلاف من أهالي بورسعيد في عزاء الشهيد مصطفي جاويش ببورسعيد

آلاف من أهالي بورسعيد في عزاء الشهيد مصطفي جاويش ببورسعيد

أقام اللواء يحيي جاويش حكمدار مديرية امن العريش السابق سرادق عزاء لنجله الشهيد مصطفي بشارع محفوظ العجرودي بحي الشرق.

 وتوافد الاف من أهالي بورسعيد لتقديم واجب العزاء يتقدمهم اللواء سماح قنديل  محافظ بورسعيد و الذي يقع منزل الشهيد خلف منزله كما حضر اللواء عادل الغضبان الحاكم العسكري و اللواء مساعد وزير الداخلية رئيس المجلس الاعلي للشرطة و اللواء محمد عيد مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة  و ضباط بورسعيد و اصدقاء والد الشهيد من الضباط الذين  تقاعدوا .و كان والد الشهيد اللواء يحيي جاويش  شارد الذهن طوال ذكر من  ايات القران الكريم .

 

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