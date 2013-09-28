عودة سمير زاهر بعد رحلة علاج طويلة فى انجلترا

عاد الى القاهرة مساء اليوم الكابتن سمير زاهر الرئيس السابق للاتحاد المصرى لكرة القدم قادمًا من العاصمة البريطانية لندن بعد رحلة علاج طويلة .

وحرص كل من سيف زاهر، وأحمد مجاهد، وسحر الهوارى، أعضاء مجلس ادارة اتحاد الكرة والعميد ثروت سويلم، المدير التنفيذى للجبلاية، وعزمى مجاهد، مدير إدارة الإعلام بالاتحاد ووليد مهدى، المنسق الإعلامى للمنتخب الأول، وأحمد الجوهرى، المدير التسويقى لاتحاد الكرة، والحكم الدولى سمير محمود عثمان على استقباله بالمطار.

كان سمير زاهر قد تقدم باستقالته من رئاسة الاتحاد بعد أحداث إستاد بورسعيد التى راح ضحيتها 72 قتيلاً ومئات المصابين، وقرر الابتعاد عن المجال الرياضى.

أ ش أ