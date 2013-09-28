"كمل جميلك": سنجمع 30 مليون توقيع للضعط على "السيسي" لخوض الانتخابات الرئاسية

كتب : فاطمة النشابي منذ 14 دقيقة

قال المستشار رفاعي نصر الله، مؤسس حملة "كمل جميلك"، إن الحملة ستقوم بتجميع نحو "30 مليون" توقيع من أجل الضغط على الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي؛ للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتابع رفاعي، في اتصال مع الإعلامي أسامة كمال، على شاشة "القاهرة والناس"، أن الحملة حتى الآن استطاعت تجميع 5.5 مليون توقيع، وأن الحملة ستثبت للفريق أول السيسي، أن المصريين يرغبون فيه رئيسا، وأن الحملة ستبدأ نشاطها الفعلي في الشارع المصري في احتفالات نصر أكتوبر.