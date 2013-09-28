أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

«ديلى تليجراف»: المخابرات البريطانية خططت لتهريب «القذافى» خلال الثورة

Google+ Print
«ديلى تليجراف»: المخابرات البريطانية خططت لتهريب «القذافى» خلال الثورة «ديلى تليجراف»: المخابرات البريطانية خططت لتهريب «القذافى» خلال الثورة

وضعت الاستخبارات البريطانية خطة لتهريب الزعيم الليبى الراحل معمر القذافى إلى خارج بلاده خلال الثورة التى اندلعت ضد نظامه فى 2011، بحسب ما يكشفه كتاب يصدر الأسبوع المقبل فى لندن.

وهذه الصفقة التى كانت تعد لها الاستخبارات البريطانية كشف تفاصيلها الكتاب، الذى يحمل عنوان In It Together وكتبه ماثيو دانكونا، الذى أشار بحسب ما نقلته صحيفة «ديلى تلجراف» البريطانية السبت إلى أن الخطة لم تنفذ لأن «القذافى» قتل فى أكتوبر عام 2011، وذلك وسط تكهنات بأنه قتل خلال عملية تهريبه للخارج.

وأكد الكتاب أن الخطة كانت تهدف إلى إحالة القذافى للتقاعد ونقله إلى بلد أفريقى لا يخضع لقوانين محكمة الجرائم الدولية، واعتبر جهاز «إم آى 6» وهو جهاز الاستخبارات الخارجية البريطانية ذلك حلاً مناسباً يضع حداً للدمار وإزهاق الأرواح خلال الثورة ضد حكم «القذافى».

وأشار الكتاب، بحسب ما ذكرته صحيفة ديلى ميل البريطانية أن التقارب الليبى - البريطانى بدأ بلقاء رئيس الوزراء البريطانى الأسبق تونى بلير بالقذافى فى 2007، وأثناء الثورة ضدّ نظام الزعيم الليبى، كما زار وزير التنمية البريطانى أندرو ميتشيل ليبيا لمناقشة الخيارات المتاحة أمام القذافى، وحضر اجتماعًا للاتحاد الأفريقى فى عاصمة غينيا الاستوائية مالابو فى 2011 بالنيابة عن البريطانية لحشد التأييد لسياسة التدخل فى ليبيا.

ورفض «ميتشل» فى اتصال مع «ديلى ميل» التعليق على الموضوع فيما أنكر مصدر فى الاستخبارات علمه بما ورد فى التقرير من معلومات. واستندت الخطة البريطانية إلى أحداث مشابهة فى خطتها لتهريب القذافى، حيث سبق إحالة الرئيس الأوغندى الأسبق عيدى أمين للتقاعد ونفيه إلى المملكة العربية ليقضى فيها بقية أيامه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات