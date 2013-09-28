الائتلاف السوري المعارض يدين اعتداء متطرفين على كنائس

كتب : أ ف ب منذ 38 دقيقة

أدان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الاعتداء الذي ارتكبه عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" على كنيستين في الرقة في شمال سوريا والذي تمت مواجهته باحتجاجات واسعة من سكان المدينة.

وقال الائتلاف، في بيان، إنه يدين بأشد العبارات اعتداء ما يسمى "دولة الإسلام في العراق والشام" على كنيسة سيدة البشارة في الرقة، وقيام هذا التنظيم باتخاذ الكنيسة مقرًا عسكريًا لمقاتليه بشكل يتعارض مع تعاليم الإسلام، وينافي قواعد الأخلاق وحقوق المواطنة الأصيلة، وينتهك حقاً أساسياً للإنسان في ممارسة شعائره الدينية، مشيرًا "هذا التنظيم خارج عن الثورة السورية ولا يمثل بأي شكل من الأشكال تطلعات الشعب السوري ولا يحترم مبادئ ثورته السامية"، مشبهًا ممارساته بممارسات النظام السوري.

وأكد الائتلاف "التزامه الكامل أمام الله والشعب بحماية حقوق جميع السوريين على اختلاف انتماءاتهم الدينية والعرقية والسياسية"، متعهدًا "بمحاسبة المعتدين على هذه الخروقات أمام قضاء عادل ونزيه لينالوا جزاءهم العادل".