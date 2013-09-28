بعد عبور وست هام .. جدو: 3 نقاط مهمة والأداء كان رائعا من الجميع

عبر محمد ناجي "جدو" مهاجم هال سيتي عن سعادته بالفوز الثمين الذي حققه فريقه على وست هام يونايتد يوم السبت.

وحقق النمور فوزا مستحقا على وست هام بهدف من ركلة جزاء في مباراة الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي والتي غاب عنها جدو لأسباب فنية.

فقد شارك لاعب الأهلي المعار في لقاء هيديرسفيلد تاون ضمن كأس رابطة المحترفين يوم الأربعاء وهي مباراته الأولى من خمسة أشهر غاب فيها عن الملاعب بسبب الإصابة.

وقال جدو في تغريدة كتبها عبر حسابه على تويتر يوم السبت: "ثلاث نقاط رائعة من فم وست هام".

وأضاف مهاجم منتخب مصر "لقد قدم الجميع أداء رائعا اليوم، مستعدون لاستون فيلا".

ويحل استون فيلا ضيفا على النمور في الجولة القادمة من الدوري الإنجليزي السبت المقبل، والمتوقع أن يشارك جدو في اللقاء.