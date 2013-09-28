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الاتحاد الأوروبي: نسعى لمساعدة ليبيا في الانتقال السلمي للسلطة

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الاتحاد الأوروبي: نسعى لمساعدة ليبيا في الانتقال السلمي للسلطة الاتحاد الأوروبي: نسعى لمساعدة ليبيا في الانتقال السلمي للسلطة

كتب : أ ش أ منذ 34 دقيقة

أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، ناتاليا أبوستولوفا، اليوم، أن الاتحاد الأوروبي يسعى لمساعدة ليبيا في الانتقال السلمي للسلطة.

وقالت أبوستولوفا، في تصريحات لها، إن الاتحاد يسعى إلى مساندة الانتقال السلمي والديمقراطي لمرحلة ما بعد الصراع في ليبيا، في ظل حكومة دستورية مستقرة قادرة على ضمان الأمن العام في ظل سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى لإنجاح العملية السياسية في ليبيا لتهيئة الظروف لتحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي تمشيًا مع تطلعات ثورة 17 فبراير، مضيفة أن الاتحاد يدعم تطوير الأمن الوطني والشرطة لتعزيز سيادة القانون جنبًا إلى جنب مع توطيد النظام القضائي، وكذلك الجهود الرامية إلى نشر ثقافة السلام والحوار والمصالحة في المجتمع الليبي، وتابعت قائلة: "أن إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات البدء في انتخاب لجنة صياغة الدستور إنجاز مهم يتحقق في المرحلة الانتقالية في ليبيا".

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