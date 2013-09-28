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الهلال يتفادى الخسارة الأولى بتعادل مثير مع أهلي جدة

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الهلال يتفادى الخسارة الأولى بتعادل مثير مع أهلي جدة الهلال يتفادى الخسارة الأولى بتعادل مثير مع أهلي جدة

تفادى الهلال خسارته الأولى هذا الموسم وحول تأخره مع أهلي جدة إلى تعادل مثير بهدف لكل فريق في الدوري السعودي.

فريق المدرب سامي الجابر فاز في كل مبارياته قبل دخول جولة أهلي جدة مساء يوم السبت.

شهد لقاء الهلال وأهلي جدة أداء متوسطا من الفريقين مع الشوط الأول الذي انتهى بتعادل سلبي.

لكن الشوط الثاني حمل إثارة كبيرة، بعدما تقدم أهلي جدة عن طريق برونو سيزار في الدقيقة 74 من عمر المباراة.

ورد الهلال سريعا في ربع ساعة مثيرة عن طريق ناصر الشمراني من انفراد سجله بإتقان.

ورفع الهلال السعودي رصيده في جدول الدوري إلى 13 نقطة.

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