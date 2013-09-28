وزارة الشباب تطلق رحلات لشرم الشيخ والغردقة لتنشيط السياحة الداخلية

تبدأ وزارة الشباب رحلات إلى مدينتى الغردقة وشرم الشرم الشيخ خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر المقبلين، وذلك فى إطار تنفيذ الوزارة لمشروع "اعرف بلدك" والذى يهدف إلى تنشيط السياحة الداخلية وزيارة المعالم السياحية وتبادل الخبرات بين الشباب من مختلف المحافظات، إضافة إلى تعميق مشاعر الانتماء الوطنى.

ومن جانبه، صرح المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب، بأن 3000 شاب فى المرحلة السنية 18 إلى 35 عامًا من مراكز الشباب وطلبة الجامعات من مختلف المحافظات سيشاركون فى تلك الرحلات والتى يتم تنفيذها بواقع 4 أيام للفوج الواحد بقيمة رمزية وتتحمل الوزارة الإقامة والإعاشة والتنقلات إلى مدينتى شرم الشيخ والغردقة والتنقلات الداخلية وتكاليف البرنامج السياحى طوال مدة الرحلة ونفقات المشرفين.

وأوضح أن البرنامج السياحى والترفيهى المعد للشباب المشاركين يتضمن زيارة الأماكن السياحية والمحميات الطبيعية كمعهد الطاقة فى الغردقة ومحمية سانت كاترين بشرم الشيخ، فضلاً عن تنفيذ رحلات بحرية glass boat، وأن تنفيذ الرحلات سيكون خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر بالمدينة الشبابية بالغردقة، وخلال الفترة 20 أكتوبر حتى 27 نوفمبر ببيت شباب شرم الشيخ.