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غدا.. طلاب آداب عين شمس يتظاهرون بالجامعة لعدم قبولهم بقسم الإنجليزى

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غدا.. طلاب آداب عين شمس يتظاهرون بالجامعة لعدم قبولهم بقسم الإنجليزى غدا.. طلاب آداب عين شمس يتظاهرون بالجامعة لعدم قبولهم بقسم الإنجليزى

أعلن الطلاب غير المقبولين بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة عين شمس، عن تنظيمهم لوقفة احتجاجية غدا الأحد، أمام مبنى إدارة الجامعة بقصر الزعفران، وذلك احتجاجا على عدم قبولهم فى القسم بعد اجتيازهم امتحان القبول.

وقالت إحدى الطالبات غير المقبولين بالقسم، لـ "اليوم السابع"، إن الكلية وضعت شروطا معينة للقبول بالقسم، ومنها النجاح فقط فى امتحان القبول، ثم تفاجئنا بحد أدنى للقبول بالكلية بالحصول على 78 درجة من أصل 100 درجة فى هذا الامتحان.

وكان الطلاب غير المقبولين بالقسم تجمهروا الخميس الماضى أمام مبنى إدارة الجامعة بقصر الزعفران، وذلك اعتراضا على عدم قبولهم، حيث شهدت أجواء وقفتهم الاحتجاجية مشادات مع أفراد الأمن بمنى إدارة الجامعة، وإغلاقهم لبوابة قصر الزعفران بعد محاولة دخول إحدى أولياء الأمور للقصر لمقابلة رئيس الجامعة، وقرر الطلاب تكرار وقفتهم بعد تجاهل الإدارة لمطالبهم وذلك على حد قولهم.

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مصر 365