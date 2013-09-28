"ON TV" تنقل مظاهرات الجالية المصرية في نيويورك أمام مقر الأمم المتحدة‎

كتب : سهيلة حامد منذ 7 دقائق

قال مراسل "ON TV " في أمريكا: "إن عددًا من الجالية المصرية تظاهروا أمام مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة رافعين أعلام مصر وصور الفريق أول عبد الفتاح السيسي".

وأضاف، أن المتظاهرين هتفوا "سو يا سو مرسي حبسوه، وتحيا مصر"، ورددوا النشيد الوطني وقاموا بتشغيل الأغاني الوطنية".

وأكد المراسل، أن "المظاهرات جاءت لدعم كلمة مصر في الأمم المتحدة ودعم الجيش والشرطة وخارطة الطريق"، موضحًا أن "عدد من الإعلاميين والفنانين شاركوا في المظاهرة".

وأشار مراسل "ON TV" إلى أن "أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين قاموا بتنظيم مظاهرة أخرى بالقرب من مظاهرة الجالية المصرية تطالب بعدم التدخل الأجنبي في الشأن المصري والمطالبة بالإفراج عن الرئيس المعزول".

يأتي ذلك قبيل كلمة مصر بالجمعية العامة للأمم المتحدة التي يُلقيها وزير الخارجية السفير نبيل فهمي.