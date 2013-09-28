الكويت سلمت أرمينيا المساعدة الثانية للاجئين السوريين لديها

سلّم سفيرنا لدى جمهورية أرمينيا بسام محمد القبندي يوم امس الأول وزيرة شؤون المغتربين في ارمينيا هرانوش هاكوبيان ثاني مساعدة كويتية بقيمة 100 ألف دولار أميركي لتلبية احتياجات الرعاية التربوية لأبناء اللاجئين السوريين.

وقالت السفارة في بيان ان الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية قدمت هذه المساعدات بتوجيهات من القيادة السياسية في الكويت وعلى رأسها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد.

ووفقا للبيان اعربت هاكوبيان عن تقديرها للكويت اميرا وحكومة وشعبا لما تقدمه من مساعدات انسانية مؤكدة ان الكويت دائما سباقة في العمل الانساني.

من جانبه قال السفير القبندي ان «الدور التعليمي مهم للغاية لأن الحضارة الانسانية تبدأ صناعتها في المؤسسات التعليمية» مضيفا ان «التعليم هو الأساس لان العلم هو من يرفع شأن الشعوب ويقرر مصيرها».