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سفيرة الاتحاد الأوروبى: نسعى لمساعدة ليبيا فى الانتقال السلمى للسلطة

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سفيرة الاتحاد الأوروبى: نسعى لمساعدة ليبيا فى الانتقال السلمى للسلطة سفيرة الاتحاد الأوروبى: نسعى لمساعدة ليبيا فى الانتقال السلمى للسلطة

طرابلس (أ. ش. أ)

أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبى فى ليبيا ناتاليا ابوستولوفا، اليوم /السبت / أن الاتحاد الأوروبى يسعى لمساعدة ليبيا فى الانتقال السلمى للسلطة.

وقالت ابوستولوفا فى تصريحات لها اليوم/ السبت/ إن الاتحاد يسعى إلى مساندة الانتقال السلمى والديمقراطى لمرحلة ما بعد الصراع فى ليبيا، فى ظل حكومة دستورية مستقرة قادرة على ضمان الأمن العام فى ظل سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبى يسعى لإنجاح العملية السياسية فى ليبيا لتهيئة الظروف لتحقيق التقدم الاجتماعى والاقتصادى تمشيًا مع تطلعات ثورة 17 فبراير.

وأضافت أن الاتحاد يدعم تطوير الأمن الوطنى والشرطة لتعزيز سيادة القانون جنبا إلى جنب مع توطيد النظام القضائى، وكذلك الجهود الرامية إلى نشر ثقافة السلام والحوار والمصالحة فى المجتمع الليبى، وتابعت قائلة: "إن إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات البدء فى انتخاب لجنة صياغة الدستور إنجاز مهم يتحقق فى المرحلة الانتقالية فى ليبيا".

وقالت ابوستولوفا: "لأول مرة سيتمكن المواطنون الليبيون بأنفسهم من تقرير شكل الحكم الذى يودون لبلادهم، كما أنهم سوف يعبرون عن هذا الخيار من خلال الاستفتاء، ويقع على عاتق لجنة صياغة الدستور مسؤولية كبيرة تتعلق بصياغة مسودة دستور متكامل مقبول لغالبية السكان".

ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبى مستعد للمساعدة فى هذه العملية عبر تبادل المعلومات وأفضل الممارسات والخبرات، التى يتمتع بها دوله الأعضاء الـ 28، منوهة إلى أن الاتحاد الأوروبى سيراقب الانتخابات ويساعد الجانب الليبى بالتقنية الحديثة وتوعية الناخبين وإسداء النصح.

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