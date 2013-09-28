المنطقة الجنوبية فى ليبيا تستعد لتشكيل غرفة أمنية مشتركة لحمايتها

طرابلس (أ. ش. أ)

تستعد المنطقة الجنوبية فى ليبيا، خلال الأيام المقبلة، لتشكيل غرفة عمليات أمنية مشتركة لحمايتها.

وقال المتحدث باسم المجلس المحلى فى "سبها" أبو بكر حمزة فى تصريحات له اليوم السبت، إن هناك قراراً أصدره المؤتمر الوطنى فى وقت سابق، يقضى بتشكيل غرفة أمنية مشتركة بالمنطقة، مشيراً إلى أنه جارى العمل على تشكيلها.

وأشار حمزة، إلى أن مدينة "سبها" تشتكى من سوء الوضع الأمنى، كما هو فى سائر مدن البلاد، إذ إنه لا توجد شرطة ولا أية قوة تؤمن المواطن، وذلك يشجع الخارجين على القانون لارتكاب الجرائم.