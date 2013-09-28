شباب "الدوالطة" يفوز بكأس الكابتن "لطيف" ببنى سويف

فاز مركز شباب الدوالطة بكأس المرحوم الكابتن محمد لطيف "ابن قرية الزيتون بمركز ناصر" فى دورته الـ23، بعدما تغلب على منافسه مركز شباب الزيتون 3/1، فى المباراة التى أدارها حكم الدرجة الأولى، محمد مجدى، وراقبها الدولى محمد فاروق.

وسلم "أحمد سرور"، مدير عام الشباب والرياضة كأس البطولة للفريق الفائز، والحائز على المركز الثانى، وجوائز أحسن لاعب وحارس مرمى وأخلاق، وشاركه التسليم الكابتن خالد لطيف، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم "حفيد الكابتن لطيف"، وعلى البكرى رئيس الاتحاد العام لمراكز المدن والقرى، وصلاح بدر رئيس منطقة بنى سويف لكرة القدم، والمستشار جمال عويس رئيس نادى الواسطى الرياضى، ومحمد عبد التواب مدير الهيئات.

وقرر مدير عام الشباب دعم البطولة بمبلغ ألفى جنيه، كما قدم البكرى ألف جنيه للفريق الفائز بالبطولة. وأشار شكرى رضوان الراعى الرسمى للدورة إلى أن 18 فريقا للكبار و8 للناشئين من أغلب مراكز شباب المحافظة شاركوا فى بطولة هذا العام ولمدة 14 يوما متواصلة.