انتظام الحركة الجزئية بسكة حديد الإسماعيلية

تواصلت حركة القطارات الجزئية طوال اليوم بمحافظة الإسماعيلية، حيث تم تسيير أربعة رحلات من بنها إلى بورسعيد مرورا بالإسماعيلية وشهدت إقبالا من المواطنين فى الفترة الصباحية وحتى عصر اليوم وتراجعت فى الفترة المسائية قليلا حسب ما صرحت بة مصادر بالسكة الحديد.

وأشارت المصادر إلى أن الحركة لم تشمل تسيير قطارات من الإسماعيلية إلى المحافظات مثل السويس أو بورسعيد أو القاهرة أو الإسكندرية ولكن الرحلات كانت بالخط الرئيسى فقط من بنها إلى بورسعيد وأن جميع المحطات الرئيسية على خط الاسماعيلية تم تأمينها تأمينا كاملا بالتنسيق مع قوات الجيش والشرطة ولم تشهد أى حوادث أواعتداءات طوال اليوم وإن تسيير القطارات بشكل جزئى سوف يستمر لفترة حتى يتم وضع خطة تأمين كاملة لجميع المحطات الفرعية داخل المحافظة والمحافظات المجاورة.