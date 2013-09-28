أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

انتظام الحركة الجزئية بسكة حديد الإسماعيلية

Google+ Print
انتظام الحركة الجزئية بسكة حديد الإسماعيلية انتظام الحركة الجزئية بسكة حديد الإسماعيلية

تواصلت حركة القطارات الجزئية طوال اليوم بمحافظة الإسماعيلية، حيث تم تسيير أربعة رحلات من بنها إلى بورسعيد مرورا بالإسماعيلية وشهدت إقبالا من المواطنين فى الفترة الصباحية وحتى عصر اليوم وتراجعت فى الفترة المسائية قليلا حسب ما صرحت بة مصادر بالسكة الحديد.

وأشارت المصادر إلى أن الحركة لم تشمل تسيير قطارات من الإسماعيلية إلى المحافظات مثل السويس أو بورسعيد أو القاهرة أو الإسكندرية ولكن الرحلات كانت بالخط الرئيسى فقط من بنها إلى بورسعيد وأن جميع المحطات الرئيسية على خط الاسماعيلية تم تأمينها تأمينا كاملا بالتنسيق مع قوات الجيش والشرطة ولم تشهد أى أواعتداءات طوال اليوم وإن تسيير القطارات بشكل جزئى سوف يستمر لفترة حتى يتم وضع خطة تأمين كاملة لجميع المحطات الفرعية داخل المحافظة والمحافظات المجاورة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365