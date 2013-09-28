وفاة محمد منير عميد كليتى الآداب بسوهاج وقنا سابقًا

توفى اليوم السبت, الأستاذ الدكتور محمد منير حجاب, أستاذ الإعلام بجامعة سوهاج, وعميد كليتى الآداب بسوهاج وقنا بعد صراع طويل مع المرض, عن عمر يناهز 63 عامًا.

ولد "حجاب" فى مدينة الإسكندرية فى الأول من مايو عام 1950, وأتم حفظ القرآن الكريم فى التاسعة من عمره على يد والده محمد صابر حجاب, أستاذ التفسير والحديث بجامعة القاهرة، وأكمل حياته الثانوية فى مدرسة التوفيقية الخاصة بطنطا, وأتم دراسته الجامعية بجامعة القاهرة, وحصل على درجة الليسانس بقسم الصحافة بآداب القاهرة فى العام 1972, والماجستير فى العام 1974.

عمل حجاب أستاذًا مساعدًا فى قسم الصحافة بجامعة سوهاج عام 1983, وتولى عمادة آداب سوهاج فى الفترة ما بين عامى 2000 و2004, وكذلك رئاسة قسم الإعلام من عام 1997 حتى العام 2011.

ومن أشهر مؤلفات الرجل: "الأسس العلمية لكتابة الرسائل الجامعية"، "الإعلام الإسلامى: المبادئ.النظرية. التطبيق"، "مبادئ الإعلام الإسلامى"، "الدعاية السياسية والحرب النفسية".