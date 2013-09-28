إنهاء إضراب أمناء وأفراد الشرطة بقسم مرور دسوق بكفر الشيخ

أنهى أمناء وأفراد قسم مرور دسوق بكفر الشيخ، مساء اليوم السبت، إضرابهم عن العمل، والذى أعلنوا عنه وقاموا بتنفيذه صباح اليوم، اعتراضًا واحتجاجًا على تقرير مفتش الداخلية ضدهم، حيث أدان هذا التقرير معظم أفراد وأمناء القسم لتقاعسهم عن العمل، وعدم الالتزام بآداب الشرطة- حسب التقرير.

وقد نجح العميد أشرف عبيدى، مدير إدارة مرور كفر الشيخ، والعقيد محمد فتح الله، رئيس مباحث المرور بالإدارة، فى احتواء هذه الأزمة، وذلك عقب جلوسهما مع أفراد وأمناء مرور قسم دسوق المضربين عن العمل، ووعدهما بتلبية طلباتهم، وعقب هذا الاجتماع قاموا بفض وإنهاء إضرابهم.