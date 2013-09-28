رفع 1200 طن من مخلفات البناء خلال حملة نظافة بالبحيرة

تحت شعار (البحيرة محافظة نظيفة) قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بتنفيذ حملة نظافة بالمدينة بمشاركة أفراد ومعدات الوحدة المحلية والشركات والهيئات الحكومية ومشروع الرصف الإنتاجى ومديريات الخدمات لرفع تراكمات القمامة والمخلفات بشوارع المدينة.

وقام الدكتور مصطفى هدهود، محافظ البحيرة، بتفقد أعمال النظافة بمناطق فاطمة الزهراء والمعهد الدينى وخلف مساكن شجرة الدر وبجوار مدرسة محمد فريد بشبرا، وكذا شارعى أبو عبد الله وصلاح الدين وحارات السبعة والأجهورى والقط والمنطقة خلف مسجد أبو عبد الله ووجه بسرعة إزالة ورفع القمامة من تلك المناطق وتمهيد الطرق الجانبية ومراجعة أعمال الصرف الصحى ومطابق وصفايات المطر بها ورفع المخلفات الموجودة بالشارع المجاور للمعهد الدينى.

وتفقد المحافظ المعهد الدينى للبنين ومعهد الفتيات ووجه بتكثيف أعمال النظافة بالحوش وبدورات المياه وبالفصول بقيام مديرية الإسكان بالتنسيق مع الإدارة الهندسية بالمنطقة الأزهرية بمراجعة أعمال الصرف الصحى المنفذة بغرف التفتيش الخاصة بمعهد الفتيات.

كما تفقد المحافظ أعمال رفع التراكمات على الطريق الزراعى السريع أمام نقطة إسعاف الحجانية، وكذا أعمال رفع التراكمات بشارع عقبة بن نافع بمنطقة دمنهور الجديدة ووجه بقيام أصحاب الأراضى الفضاء بتسوير أراضيهم لعدم إلقاء القمامة بها مرة أخرى، وكذا تفقد أعمال رفع التراكمات والقمامة بعزبة الطنطاوى بجوار كلية الشريعة والقانون ووجه بسرعة إزالة الزاوية أمام العزبة على طريق دمنهور- زاوية غزال لتوسعة الطريق وخاصة بعد بناء مسجد بمدخل القرية.

وصرح اللواء فتحى عبد الغنى، رئيس مدينة دمنهور بأن حملة النظافة اليوم أسفرت عن رفع أكثر من 1200 طن من تراكمات القمامة ومخلفات البناء بها, بالإضافة إلى رفع أكثر من 500 طن من القمامة اليومية المنزلية.