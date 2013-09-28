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بالصور..طلاب"سياسة واقتصاد"يدشنون حملة"فوقوا"ضد التحرش والتعصب

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بالصور..طلاب"سياسة واقتصاد"يدشنون حملة"فوقوا"ضد التحرش والتعصب بالصور..طلاب"سياسة واقتصاد"يدشنون حملة"فوقوا"ضد التحرش والتعصب

أعلن طلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بجامعة القاهرة، الحرب على السلوكيات الخاطئة وغير المرغوب فيها، عن طريق تدشين حملة "فوقوا"، نظرا لقوة اقتناعهم بمقولة "لسه الطالب هو الحل"، ينظمها الطلاب بالجامعة للتوعية ضد التحرش والتعصب والعمل على تنشيط السياحة.

وتركت الحملة أثرا إيجابيًا مما شجع الطلاب المشاركين فيها على استكمال مشوارهم نحو متحضرة ونظيفة ومنظمة، على حد قولهم، و"فوقوا" هى منظمة طلابية خالصة وغير ربحية ولا تتبع أى تيار دينى أو سياسى، وتضم طلابا من أكثر من جامعة, وهدفها الأول القضاء على السلوكيات غير المرغوب فيها فى المجتمع المصرى، من خلال البدء بالجامعة.

وقال الطلاب المنظمون للحملة: "تخيل لو التزم كل منا فى الطابور بدوره سواء كان فى مترو الأنفاق أو غيره, تخيل لو شوارع مصر خالية من القمامة فقط لو توقف الناس عن رمى القمامة فى الشارع! تخيل لو أن مصر يحق للبنت أو السيدة ركوب دراجة والتجول فى الشوارع من غير نظرات استغراب أو تعد بالألفاظ أو ما هو أكثر من ذلك".

وأكد الطلاب، أن هذا ما ستسعى الحملة لتحقيقه، قائلين: "ولو لم نتخيل مصر بدون حكم طاغ ومستبد ويمكن تغييره، لما حلمنا ولا تخيلنا أنه يمكننا القضاء على مثل هذه السلوكيات، سننادى ونقف لكل شباب مصر أن ينضموا إلينا فى حملات التوعية المجتمعية, سنطرق كل باب يأتى سننادى كل شباب مصر.. فوقوا".

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