زعزوع: فتح باب الحجز أمام السياح الفرنسيين لزيارة مصر.. الاثنين

(د. ب. أ)

أعلن وزير السياحة المصرى هشام زعزوع،عن قيام شركات السياحة الفرنسية بفتح باب الحجز أمام السياح الفرنسيين لزيارة مصر، اعتبارا من يوم الاثنين المقبل ، مشيرا إلى تلقيه تأكيدا بذلك من رئيس اتحاد شركات، ووكالات السياحة والسفر الفرنسية.

كما أعلن زعزوع، عن عودة رحلات الطيران المباشر بين مطارى لندن والأقصر قريبا، لبدء نقل السياح البريطانيين لزيارة آثار الأقصر .

وأعرب وزير السياحة، عن تفاؤله ببدء انفراج الأزمة السياحية بالبلاد خلال الفترة المقبلة ، موضحا، أنه يتواجد فى الأقصر للمشاركة فى استقبال وفد ألمانى رفيع المستوى يضم إعلاميين ورجال ساسة كبارا فى ألمانيا ، حيث تأتى زيارة الوفد الألمانى بهدف الاطمئنان على الأوضاع الأمنية فى الأقصر، بجانب دعوة السياح الألمان للإقبال على المنتج السياحى الثقافى بمصر.

كما أعلن وزير السياحة عن موافقة وزير الطيران على تسيير رحلات طيران محلية لربط الأقصر بمدينة الغردقة، ووافق زعزوع على طلب غرفة شركات السياحة فى الأقصر لإقامة جناح للأقصر ببورصة لندن السياحية. كما أعلن وزير السياحة،عن أنه سيكون فى استقبال الأفواج السياحية، التى ستصل للأقصر قريبا من العواصم والمدن الأوروبية، وأن مزيدا من الجهود ستبذل خلال الفترة القادمة لإعادة التدفقات السياحية لما كانت عليه فى السابق.