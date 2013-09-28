"الأطباء" تهدد بإضراب بالمستشفيات لإقرار كادر العاملين بالمهن الطبية

قال الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء، إن وزارة المالية أجلت مناقشة الكادر لأجل غير مسمى بدون إبداء أسباب مشيراً إلى وزارة المالية ألغت عدد من الاجتماعات مؤخراً مع ممثلى النقابات الطبية لمناقشة مصادر تمويل المشروع والذى يستفيد منه نحو 650 ألف موظف بوزارة الصحة.

وأضاف نقيب الأطباء فى تصريحات صحفية مساء اليوم "السبت" إلى أن وزارة المالية ليس لديها بيانات دقيقة حول إجمالى الإنفاق الحالى على أجور العاملين فى القطاع الطبى بكل شرائحه، وما هو حجم الإنفاق المطلوب فى حالة تطبيق القانون الجديد.

وحذر الدكتور جمال عبد السلام، الأمين العام للنقابة العامة من غضب الأطباء حال تأجيل تطبيق مشروع الكادر وأضاف، أن النقابة سبق وأن توصلت مع وزير المالية بحكومة هشام قنديل الدكتور فياض عبد المنعم إلى إدراج المخصصات المالية لتطبيق المرحلة الأولى من مشروع كادر المهن الطبية، والتى كانت تنص على أن يحصل طبيب التكليف على راتب أساسى 1200 جنيه بنسبة 100% بالإضافة إلى بدل كادر قدره 1500 جنيه بنسبة 30% كمرحلة أولى، مقابل عدد ساعات عمل 36 ساعة فى الأسبوع بالإضافة أيضا إلى بدل النوبتجيات وبدل العدوى، مشيرا إلى أن المخصصات أدرجت بالفعل فى الميزانية الحالية، ولكنها اختفت مع تولى الحكومة الحالية والآن تؤجل مناقشة الكادر لأجل غير مسمى.

وأضاف الدكتور محمد عثمان، وكيل النقابة العامة، أن كل الخيارات مفتوحة لتنفيذ كادر الأطباء مؤكدا أن النقابة قد توصلت إلى موافقة وزارات المالية والصحة والتنمية الإدارية فى الحكومة السابقة من أجل حل المشكلات التى تواجه الكادر.

وأوضح عثمان أن الأطباء نظموا إضرابا مفتوحا فى ديسمبر الماضى للضغط على الوزارة للاستجابة إلى مطالبهم، وان الجمعية العمومية قامت بناء على تصويت الأغلبية بإنهاء الإضراب التى فوضت مجلس النقابة بالتفاوض مع جميع المسؤلين لإقرار الكادر وإنهاء الإضراب، أما الآن فكل الخيارات مفتوحة لتنفيذ كادر الأطباء بما فيها الإضراب لتنفيذ مطالب الأطباء.