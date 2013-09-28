غدا.. "التعليم" تشارك اتحاد طلاب المدارس مبادرة" احلم وطير" بالجيزة

يشارك وفدا من وزارة التربية والتعليم، فى مبادرة " احلم وطير معانا"، والتى يطلقها اتحاد طلاب مدارس مصر، صباح غدا الأحد، بمدرسة الجيزة الثانوية بنين.

وكان اتحاد طلاب مدارس مصر، أعلن عن إطلاقه لحملة "المليون بلونه فى سماء مصر"، والتى تدعو جميع الطلاب إلى شراء بلونات بحجم كبيرة، ومكتوب عليها اتحاد طلاب مدارس مصر، واسم المحافظة والإدارة التعليمية التابعة له، بالإضافة لبلالين صغيرة، كتب عليها أهدافهم وآمالهم، كفريق للاتحاد، والتى حققوا جزءا منها، ومن المقرر أن يترك الطلاب البلالين جميعها فى السماء فى العاشرة صباحا.