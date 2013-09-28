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"Arabs Got Talent" يهدي فقرة لروح أحد المواهب توفي في تجارب الآداء

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"Arabs Got Talent" يهدي فقرة لروح أحد المواهب توفي في تجارب الآداء "Arabs Got Talent" يهدي فقرة لروح أحد المواهب توفي في تجارب الآداء

كتب : فاطمة النشابي منذ 5 دقائق

أهدى القائمون على برنامج المواهب "Arabs Got Talent"، فقرة من فقرات البرنامج لروح أحد المواهب التي ظهرت على المسرح خلال تجارب الأداء.

فالطفل محمد الشريف،13 عاما، شكّل مع كمال المصري المُتقاعد من السيرك القومي المصري منذ ثلاث سنوات، ثنائيًا تحت اسم "الأرجل الذهبيّة" حيث قدموا عرضا نالوا به على إعجاب لجنة التحكيم.

ولكن لم يُكمل محمد مشواره في البرنامج؛ إذ فوجئ الجميع بعد فترة وجيزة من تصوير حلقة تجارب الأداء الثالثة بخبر وفاته، فتم إهداء الحلقة لروحه.

وعبر محمد عن فرحه بالفوز بتأكيده على متابعته التمارين والتعلم: "هافضل أتعلم أتعلم لحد ما ابقى كبير زي جدو".

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