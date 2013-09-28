أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

غدا.. انطلاق الموسم الثاني من "أجرأ كلام"

Google+ Print
غدا.. انطلاق الموسم الثاني من "أجرأ كلام" غدا.. انطلاق الموسم الثاني من "أجرأ كلام"

كتب : نجلاء أبوالنجا السبت 28-09-2013 15:48

ينطلق الموسم الثاني من برنامج "أجرأ كلام" للإعلامي توني خليفة، غدا "الأحد" على قناة "القاهرة والناس"، حيث من المتوقع أن يستهل موسمه بفتح العديد من الملفات الشائكة.

ومن الملفات التي ينوي الإعلامي توني خليفة، فتحها: "هل قناة الجزيرة تهدد الأمن القومى لمصر؟"، و"من يمول صحفيين ضد الانقلاب"، و"استغلال الأطفال في السياسة"، و"أين اختفى يسري فودة، وريم ماجد، وباسم يوسف" وملفات أخرى.

وقال "طوني" الذي يقيم حاليا في ، إن بدء عرض الموسم الثاني من برنامجه ينفي شائعات خلافه مع طارق نور، التى تم تداولها مؤخرا، مؤكدا أنه تلقى عروضًا كثيرة، لكنه مستمر في "القاهرة والناس".

وعن الأحداث الراهنة التى تشهدها مصر على المستوى السياسي، قال "خليفة" لـ"الوطن": "مصر بلد الأمن والأمان ومهما حاول البعض زعزعة هذا الأمن فإن مصر قادرة على استعادته. وأضاف: "مصر ستظل بلدي الثاني وإقامتي وعملي فيها دليل على شعوري فيها بالأمان".

البرنامج يعرض أربعة أيام في الأسبوع، الأحد، والاثنين، والثلاثاء، والأربعاء، في الثامنة والنصف مساء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر