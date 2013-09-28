غدا.. انطلاق الموسم الثاني من "أجرأ كلام"

كتب : نجلاء أبوالنجا السبت 28-09-2013 15:48

ينطلق الموسم الثاني من برنامج "أجرأ كلام" للإعلامي توني خليفة، غدا "الأحد" على قناة "القاهرة والناس"، حيث من المتوقع أن يستهل موسمه بفتح العديد من الملفات الشائكة.

ومن الملفات التي ينوي الإعلامي توني خليفة، فتحها: "هل قناة الجزيرة تهدد الأمن القومى لمصر؟"، و"من يمول صحفيين ضد الانقلاب"، و"استغلال الأطفال في السياسة"، و"أين اختفى يسري فودة، وريم ماجد، وباسم يوسف" وملفات أخرى.

وقال "طوني" الذي يقيم حاليا في مصر، إن بدء عرض الموسم الثاني من برنامجه ينفي شائعات خلافه مع طارق نور، التى تم تداولها مؤخرا، مؤكدا أنه تلقى عروضًا كثيرة، لكنه مستمر في "القاهرة والناس".

وعن الأحداث الراهنة التى تشهدها مصر على المستوى السياسي، قال "خليفة" لـ"الوطن": "مصر بلد الأمن والأمان ومهما حاول البعض زعزعة هذا الأمن فإن مصر قادرة على استعادته. وأضاف: "مصر ستظل بلدي الثاني وإقامتي وعملي فيها دليل على شعوري فيها بالأمان".

البرنامج يعرض أربعة أيام في الأسبوع، الأحد، والاثنين، والثلاثاء، والأربعاء، في الثامنة والنصف مساء.