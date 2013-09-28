الجيش الحر يقتل 70 عسكريا من قوات "الأسد"

جراء هجومه على اللواء 128 بريف دمشق

كتب : الأناضول السبت 28-09-2013 20:05

تمكن الجيش السوري الحر من قتل 70 جنديا من قوات الأسد اليوم، في هجوم شنه على اللواء 128 في منطقة القلمون بريف دمشق، حسب ما أكدته الهيئة العامة للثورة السورية.

واستطاعت قوات الجيش الحر من السيطرة على مستودعات الذخيرة والوقود داخل اللواء، كما دمرت أربع دبابات للجيش النظامي وسيطرت على خمس أخريات.

وتأتي هذه العملية بحسب تصريحات عناصر في الجيش السوري الحر، كردٍ على التفجير الذي استهدف المصلين الخارجين من صلاة الجمعة أمس، في مدينة رنكوس بريف دمشق، والتي أودت بحياة العشرات من المدنيين السوريين.

من جهة أخرى أكدت لجان التنسيق المحلية أنَّ قوات النظام قصفت بالأسلحة الثقيلة مناطق القابون والقدم وبرزة ودوما ومخيم اليرموك، في دمشق، كما أفادت أن قوات الجيش الحر سيطرت على معبر جمرك درعا القديم، المقابل لمعبر الرمثا الأردني.