بالصور.. وزير الري يستجيب لمحافظ القليوبية ويعاين مخالفات نادي شبرا الخيمة‎

وعد المهندس محمد عبد المطلب وزير الري بإزالة مخالفات نادي الري بمنطقة كلية الزراعة بشبرا الخيمة بناء علي طلب المهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية والذي إشتكي للوزير من قيام إدارة النادي بمخالفة إستبدال الأسوار الحديدية بمبانى من الطوب مما تسبب فى حجب الرؤية عن النيل تماما وحول المكان لمنظر غير حضارى بكورنيش النيل.

وإستجاب الوزير علي الفور وقام بالحضور للنادي مستقلا لنش الوزارة وعاين المخالفة مع المحافظ وأعطى تعليمات بعدم بناء أى مبان تحجب الرؤية وإستبدال البناء بأسوار حديدة تمنع إقتحام النادى مطالبا المحافظ بسرعة إنهاء تراخيص النادى للبدء فى إنشاءاته.

من جانبه طالب المحافظ بالحصول على جزء من النادى بالإضافة الى جزء من نادى النيل لإقامة مكان مناسب لإنتظار المواطنين الراغبين فى الوصول الى جزيرة الوراق عبر المعدية التي تربط شبرا الخيمة بالجيزة.