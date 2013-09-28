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بالصور.. وقفة لمهندسي الإسكندرية ضد النقابة ومطالبة وزير الري بسحب الثقة منه

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بالصور.. وقفة لمهندسي الإسكندرية ضد النقابة ومطالبة وزير الري بسحب الثقة منه بالصور.. وقفة لمهندسي الإسكندرية ضد النقابة ومطالبة وزير الري بسحب الثقة منه
وقفة لمهندسى الأسكندرية ضد النقابة ومطالبة وزير الرى بسحب الثقة منه

وقفة لمهندسى الأسكندرية ضد النقابة ومطالبة وزير الرى بسحب الثقة منه

نظم العشرات من مهندسى الاسكندرية  وتيار الاستقلا ل وحركة كرامة المهندس و حركة تمرد مهندسى   مساء اليوم السبت وقفة إحتجاجية أمام نادى المهندسين بمنطقة سابا باشا على طريق الكورنيش ضد مجلس النقابة الاخوانى , ولمطالبة وزير الرى بالدعوة للجمعيه العموميه لسحب الثقة من مجلس النقابة الاعلى ونقيبالمهندسين طبقا لقانون النقابة.

ورفع المهندسين لافتات تقول , المطالبة بكادر خاص للمهندسين , زيادة معاشات المهندسين  , زيادة بدل تفرغ المهندسين , أعتبار النقابة مهنية لخدمة المهندس وليست حزبية .

 ومن جانبها قالت المهندسة سماح عمر منسق حركة كرامة المهندس  - مضى عامين على اجراء اول انتخابات فى نقابة المهندسين منذ فرضت الحراسة على النقابة, فازت قائمة “تجمع مهندسى مصر” المدعومه من جماعة الاخوان بأغلبية مقاعد النقابة.

و تحكمت جماعة الاخوان فى النقابة ومواردها وقراراتها لدعم مرشحها الرئاسى ومواقفها السياسية قبل 30 يونيو وبعدها, تواطىء مجلس النقابة مع الحارس القضائى السابق وابقى عليه رئيسا لشركة التأمين التابعة للنقابة, وبقيت احوال المهندس والهندسة كما هى.

وقفة لمهندسى الأسكندرية ضد النقابة ومطالبة وزير الرى بسحب الثقة منه

وقفة لمهندسى الأسكندرية ضد النقابة ومطالبة وزير الرى بسحب الثقة منه

وقفة لمهندسى الأسكندرية ضد النقابة ومطالبة وزير الرى بسحب الثقة منه

وقفة لمهندسى الأسكندرية ضد النقابة ومطالبة وزير الرى بسحب الثقة منه

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أونا

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