بالصور.. إهدار 4 مليون جنيه بمجمع مواقف الباجور بالمنوفية

صورة جديدة من صور إهدار المال العام تشهدها محافظة المنوفية تتمثل فى بناء وتشييد مجمع مواقف بمدينة الباجور بتكلفة 4 مليون جنيه وتركه خالى من السيارات والسائقين والمواطنيين والموظفين بعد إفتتاحه بعدة شهور.

هجرة جماعية من جميع الأطراف لمجمع مواقف الباجور الذى شهد إحتجاجات كبيرة وقت إفتتاحه بسبب بعده عن المدينة وتحميل المواطنيين أجرة ومجهود إضافى يوميا وإعتراضات السائقين لتعود المواقف العشوائية بمدينة الباجور أسفل الكوبرى العلوى بالميدان الرئيسى.

فيما تسود حالة من الارتياح بين المواطنيين بمركز الباجور بعد عودة الوضع كما كان عليه قبل إفتتاح مجمع المواقف لتمركز الموقف بميدان الباجور الرئيسى بجوار غالبية المصالح الحكومية والاسواق .

وأكد الأهالى أن ترك مجمع المواقف خالى والعودة لما كنا عليه جاء نتيجة سوء التخطيط قائلين ” معنى مجمع مواقف أن يحتوى الموقف على جميع خطوط السير داخله فالموقف الجديد ضم كل قرى الباجور والقاهرة وترك سيارات شبين الكوم ومنوف وهم أهم مدينتى يذهب لهم الالاف يوميا لمحال عملهم ونعانى تحكم سائقى السرفيس وعدم وجود مواصلات داخلية تنقلنا من الموقف لمصالحنا”.

فيما يقترح عدد من أهالى الباجور تحويل مجمع المواقف لسوق عمومى لمدينة الباجور وخاصة أن منطقة السوق تتمركز بميدان الباجور الرئيسى وأمام محطة السكة الحديد وتؤثر على المنظر الجمالى للمدينة.

وعلى الجانب الأخر، أكد العميد حاتم السبع رئيس مدينة الباجور أنه سيتم عودة العمل بمجمع مواقف الباجور مرة أخرى من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية وقيام حملات مكبرة لعودة السيارات والسائقين للموقف مشيرا إلى أنه لا يعقل أن تتحمل الدولة تكلفة 4 مليون جنيه لبناء موقف على مساحة حوالى 4000 م مربع ، ويتسع لعدد 400 سيارة تعمل علي 8 خطوط تشمل مدينة الباجور وجميع القري التابعة لها ويترك بهذا الشكل .