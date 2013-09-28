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الشباب مستاء من تأجيل مباراة الشعلة السعودي بسبب خسارة تذاكر الطيران

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الشباب مستاء من تأجيل مباراة الشعلة السعودي بسبب خسارة تذاكر الطيران الشباب مستاء من تأجيل مباراة الشعلة السعودي بسبب خسارة تذاكر الطيران

عبر جمعة راشد إداري الشباب الإماراتي عن استياء ناديه من اللجنة التنظيمية لبطولة مجلس التعاون الخليجي لكرة القدم، بعد إخطاره بتأجيل مباراته مع الشعلة السعودي، قبل أربعة أيام فقط من موعدها الأصلي ما كبده خسائر مالية كبيرة.

وكانت اللجنة التنظيمية لبطولة مجلس التعاون الخليجي خاطبت الشباب رسمياً بتأجيل انطلاقة البطولة الى يناير المقبل، بدلاً من الموعد الذي كان محدداً في 30 سبتمبر الجاري.

وقال راشد في تصريحات نقلتها صحيفة "الإمارات اليوم": "قرار التأجيل جاء مفيداً للشباب من الناحية الفنية، اذ يعاني الفريق حالياً من إصابات لعدد من لاعبيه المهمين، فضلاً عن حالة الارهاق التي تسود الفريق لخوض ثلاث مباريات قوية في الدوري خلال 11 يوماً، لكن القرار أضر النادي من الناحية المالية".

وأوضح "قمنا بحجز تذاكر الطيران، وغرف الفندق الذي سنقيم فيه بالسعودية، ولا ندري ما إذا كانت اللجنة التنظيمية ستعوض النادي عن كل هذه الخسائر أم لا؟ لأن قرار التأجيل جاء من جانبها، ويجب ان تتحمل كل هذه النفقات".

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فيديو اليوم السابع