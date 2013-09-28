محافظ دمياط يعيد أرض الصهاريج لأبناء عزبة البرج

كتب : سهاد الخضرى منذ 58 دقيقة

أصدر اللواء محمد عبداللطيف، محافظ دمياط، قرار إزالة لمبنى مصنع "أدفينا"؛ حيث تم تسليمه لمجلس المدينة بحضور م/ حازم حواس، رئيس المدينة، بمدينة عزبة البرج، وذلك بعد تقدم مجموعة من شباب عزبة البرج منذ حوالي عام تقريبًا بالسعي لفسخ التعاقد بين مصنع "أدفينا" ومجلس المدينة بعزبة البرج بخصوص قطعة أرض الصهاريج.

وكان أهالي مدينة عزبة البرج طالبوا باسترداد أرض مبنى الصهاريج، التابع لمجلس مدينة عزبة البرج والواقع بمنتصف شارع المصنع والبالغ مساحته 2700 متر والمؤجّر منذ عام 1964م للمصنع، حيث كان يتم استغلاله من مصنع "أدفينا" للأسماك المحفوظة كمخزن، ولكنه أُغلق منذ 15 عامًا ولم يعد تستغل أرضه حاليًا في أي شيء؛ حيث أصبح مرتعًا للقمامة ومأوى لمجرمي وهاربي السجون ومتعاطي المخدرات.

وطالب الأهالي باسترجاع أموال الدولة المهدرة والمتمثلة في أرض الصهاريج وذلك لافتقاد مدينة عزبة البرج لأي توسعات وحاجة المدينة لمرافق عامة.

الجدير بالذكر أن ثمن المتر الواحد من هذه الأرض غير المستغلة يبلغ سبعة آلاف جنيه.

وتمكنت "الوطن" من الحصول على عقد تأجير أرض الصهاريج الذي تم توقيعه بتاريخ 1/7/ 1964م حتى 31/6/1971م بين كل من محمد رجاء حسنين، رئيس مجلس مدينة عزبة البرج، والسيد لمعي محمد، مدير مصنع "أدفينا" لتصنيع الأسماك، على أن يجدد كل سبع سنوات بقيمة إيجارية 72 سنويًا.