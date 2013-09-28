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Naomi Campbell في افتتاح معرض المصمم عز الدين عليا

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Naomi Campbell في افتتاح معرض المصمم عز الدين عليا Naomi Campbell في افتتاح معرض المصمم عز الدين عليا

حصد المصمم التونسيّ الأصل عز الدين عليا شهرةً واسعةً بين النَّجمات، إذ نشاهد أشهرهنَّ متألِّقات بتصاميمه على السجَّادة الحمراء دوماً، مثل: Rihanna, وKim Kardashian، و Zoe Saldana، وغيرهن.
افتتح المصمم مؤخراً معرضاً يضمُّ أجمل تصاميمه خلال مسيرته المهنيَّة بحضور أجمل العارضات اللواتي تألَّقن بتصاميمه خلال حفل الافتتاح، وكان من بينهنَّ العارضة الشَّهيرة Naomi Campbell التي ارتدت فستاناً ضيِّقاً باللون الأخضر، وبتفاصيل ناعمة مع باروكة شعر قصيرة، بالإضافة إلى عارضة الأزياء الشابَّة Karlie Kloss التي كانت متألِّقة بفستان أسود قصير خلال الحفل.
شاهدي أعلاه بعض الصُّور من حفل الافتتاح.

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سيدتي