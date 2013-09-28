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عرض " Dior " يبهر الحضور في أسبوع باريس للموضة

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عرض " Dior " يبهر الحضور في أسبوع باريس للموضة عرض " Dior " يبهر الحضور في أسبوع باريس للموضة

في مساء البارحة، كنَّا على موعد مع عرض مميَّز لدار الأزياء الشَّهيرة "Dior"، وكنَّا نتطلَّع لرؤية إبداعات المصمم Raf Simons لربيع وصيف 2014.
كانت الصَّالة أشبه بالحديقة المزهرة, أحاطت بها الطبيعة من كل الجوانب، وقد بدأ العرض بأزياء ناعمة وأنيقة تحمل بصمة المصمم التي شاهدناها في المواسم السَّابقة: فساتين بطبعات صيفيَّة, وبدل ناعمة، وألوان منعشة، وقد لفتنا عدد من الفساتين السوداء القصيرة التي بدت وكأنَّها مصنوعة من الشرائط لتكشف تحتها على طبعات وألوان جميلة.

كانت المفاجأة الحقيقيَّة في نهاية العرض، إذ انتظر الحضور رؤية نفس التصاميم تُعرض للمرَّة الأخيرة، ولكن ظهرت عوضاً عنها مجموعة أخرى من فساتين السهرة الرَّائعة التي تلوَّنت بلون الميتاليك البرَّاق، ولم يتوقَّع أحد من الحضور هذه المفاجأة، مما جعل أصوات التصفيق، وصيحات الإعجاب تتعالى في صالة العرض.

أمَّا نجمات " Dior" فنتوقَّع أن تكون كل من: Jennifer Lawrence, وNatalie Portman، و Marion Cotillard، السبَّاقات إلى ارتداء تلك الفساتين الرائعة على السجَّادة الحمراء.
شاهدي الصُّور واختاري أجمل تصميم مما قدَّمت "Dior" لموسم ربيع وصيف 2014 في باريس.

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