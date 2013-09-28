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نجمات بوليوود ينافسن نجمات هوليوود في الأناقة

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نجمات بوليوود ينافسن نجمات هوليوود في الأناقة نجمات بوليوود ينافسن نجمات هوليوود في الأناقة

السبت 28-09-2013 14:38

بيروت- رولا زعزع عيّاد

لم تعد أناقة السجادة الحمراء والأزياء الراقية حكراً على نجمات هوليوود الشهيرات. فلطالما اعتقدنا أن الموضة والأزياء تنبعان من إطلالاتهن. إلا أن نجمات بوليوود أثبتن أن للأناقة معنى وطعم آخرين. فاستطاعت النجمات الهنديات أن يتحلّين بجرأة فاقت جرأة نجمات هوليوود. وعلى الرغم من أن الفستان الطويل الذي غالباً ما يزيّن إطلالة النجمات في المناسبات الهامة شبه غائب عن إطلالات النجمات الهنديات، تبقى الفساتين التي يخترنها لافتة للأنظار ومواكبة للموضة بكل جديدها.
في ما يلي 12 نجمة هندية تألقن بإطلالاتهن، شاهدي الصور واختاري الأكثر أناقها بينهن.

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